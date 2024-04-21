Мошенники выманили 25 млн рублей у семейной пары из Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники выманили у супругов из Москвы почти 25 млн рублей меньше чем за месяц, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, злоумышленники украли денежные средства под предлогом сохранения сбережений.

Аферисты связались с жительницей Москвы по мессенджеру от лица представителей госорганов и заявили, что на нее пытаются оформить кредит. По указанию мошенников женщина взяла кредит на 800 тысяч рублей и перевела их якобы на безопасный счет. Позднее злоумышленники убедили москвичку перевести еще 6,7 млн рублей, после чего заявили, что счета ее супруга также находятся под угрозой. Аферисты уговорили семейную пару перевести им все свои сбережения, а также продать квартиру стоимостью почти 12 млн рублей.

Ущерб более 24,9 млн рублей. Установление лиц, причастных к мошенническим действиям, на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре, — сказано в сообщении прокуратуры Москвы.

Ранее специалисты «Сбера» сообщили, что мошенники улучшили схему обмана граждан через портал «Госуслуги» с помощью видеозвонков и предоставления фальшивых документов. Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, а в качестве основного инструмента манипуляции используется запугивание. После получения личных данных аферисты регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя украденный аккаунт с «Госуслуг», оформляют максимальное количество кредитов и пытаются как можно скорее снять деньги.