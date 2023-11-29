Мошенники развели москвича на крупную сумму и попросили спеть гимн России Мошенники развели москвича на 700 тысяч рублей и попросили спеть гимн России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники заставили 58-летнего жителя Москвы перевести им на счета более 700 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, злоумышленники использовали типичную схему, запугивая свою жертву тем, что его деньги в опасности. После того как он перевел им свои сбережения, они позвонили ему и попросили исполнить гимн России. Тогда мужчина понял, что его обманули. Последним штрихом от мошенников стало СМС-сообщение: «спасибо за деньги».

По данным канала, сначала звонивший представился сотрудником мобильного оператора. Он сообщил, что у абонента заканчивается договор на телефонный номер и нужно сказать код, который придет с «Госуслуг». Москвич сообщил код, после чего ему позвонили от имени «Госуслуг» и сообщили, что аккаунт взломали мошенники.

За этим последовали звонки от имени Роскомнадзора, лжесотрудник которого уговорил мужчину «обновить» банковский счет, так как он находится в опасности. В итоге мужчина перевел через банк злоумышленникам 718 тысяч рублей.

Ранее в пресс-службе «Билайна» рассказали о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят жертве под видом представителей сотового оператора и сообщают о подаче от ее имени заявки на смену номера. В ответ на то, что такая заявка не подавалась, они предлагают обезопасить номер, сменив пароль в личном кабинете. Когда абонент выполняет это, ему приходит СМС с кодом сброса пароля с официального номера. Сообщается, что мошенникам нужен именно этот код.