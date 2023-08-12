Мошенники похитили у российского ученого 17 млн рублей Мошенники похитили 17 млн рублей у 81-летнего доктора наук Леонтьева в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве телефонные мошенники похитили 17 млн рублей у 81-летнего доктора физико-математических наук и специалиста в области дискретного анализа и теории информации Владимира Леонтьева. По данным канала, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Baza сообщает, что мошенники начали звонить ученому еще в апреле, при этом они использовали уже известную схему — представившись сотрудниками ЦБ РФ, сообщили доктору наук, что хранящиеся на его банковских счетах деньги пытаются похитить, они предложили ученому перевести накопления на «безопасный» счет, пообещав вернуть их через некоторое время.

По данным канала, поддавшись на уговоры злоумышленников, Леонтьев начал снимать деньги со своих счетов и переводить мошенникам, при этом его сопровождала «помощница» по имени Юлия. В начале июня, когда ученый снял сразу 9 млн рублей, ее сменил некий «мужчина с Лубянки», деньги ученый отдал ему у подъезда своего дома, сообщает Baza.

По информации канала, месяц спустя Леонтьев начал беспокоиться о своих средствах, поскольку звонившие ему люди их не возвращали и вообще перестали выходить на связь, в итоге ученый, поняв, что его обманули, обратился в полицию.

Ранее московская прокуратура рассказала, что определить телефонного мошенника можно по нескольким фразам, в том числе если собеседник просит раскрыть информацию о карте. Положить трубку следует, если звонящий говорит об утечке персональных данных и переводе средств на «безопасный счет».