Мошенники обменяли фальшивки на 60 млн рублей через старые банкоматы Мошенники в Москве с помощью «билетов банка приколов» похитили из банкоматов 60 млн рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Свыше 60 млн рублей похитили столичные мошенники у Альфа-банка и ряда некрупных финансовых организаций благодаря устаревшим американским банкоматам NCR. Об этом сообщает «Коммерсант». В течение нескольких дней злоумышленники обменивали фальшивки, так называемые «билеты банка приколов», которые распознали валидаторы, на настоящие деньги. Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Преступные действия совершались в кредитных учреждениях в Северо-Восточном округе Москвы. Фальшивые купюры в большом количестве обнаружили в устройствах инкассаторы. Сообщается, что аферисты приобретали «билеты банка приколов» в сувенирных магазинах, после чего вносили их на свои счета с помощью банкоматов двух типов американской компании NCR.

Достичь успеха мошенникам помогло устаревшее оборудование и программное обеспечение. По данным экспертизы, фальшивки были напечатаны на обычном принтере, после чего на них наносилась имитация защитных элементов. В дальнейшем аферисты снимали со счетов уже реальные деньги в полноценных банкоматах. Обналичить удалось почти всю сумму — остались лишь 75 тысяч рублей, так как Альфа-банк отключил прием аппаратами пятитысячных купюр.

В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников.

По словам экспертов, банкоматы NCR производства США прекратили обслуживаться в России на фоне санкций, в результате давно не обновляемое оборудование перестало распознавать фальшивки.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в ходе спецоперации пресечена деятельность подпольной типографии, где печатались фальшивые деньги. Силовики изъяли готовые поддельные банкноты на крупную сумму и задержали пятерых фальшивомонетчиков. Подпольная типография находилась в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана. Там злоумышленники печатали купюры номиналом пять тысяч рублей, которые дублировали настоящие банкноты на 90–95%. Фальшивки распространялись в нескольких субъектах России.