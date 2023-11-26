Мошенники обманули 93-летнюю пенсионерку почти на 11 млн рублей Мошенники убедили пенсионерку из Москвы отдать им 10,7 млн рублей сбережений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская пенсионерка отдала мошенникам 10,7 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре. По данным ведомства, злоумышленники неоднократно звонили женщине и представлялись сотрудниками банка и полицейскими, убедив, что «преступники» пытаются украсть ее сбережения со счетов.

Злоумышленники неоднократно звонили пенсионерке и, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов, сообщали заведомо ложную информацию о попытке неизвестных лиц по доверенности получить доступ к ее сбережениям. Введенная в заблуждение пострадавшая поверила аферистам и начала выполнять все их указания, — говорится в сообщении.

Аферисты подослали к потерпевшей соучастницу, которая выдавала себя за полицейского. Пожилая женщина вместе с преступницей ездила по банкам и снимала со счетов свои деньги, которые передавала незнакомке. Мошенники запретили москвичке рассказывать кому-либо о «помощи правоохранителям», а в банке сопровождающую пенсионерку девушку просили называть крестницей.

В настоящий момент правоохранители пытаются установить личности преступников. Дело находится на контроле Преображенской межрайонной прокуратуры.

Ранее житель Петербурга обратился в правоохранительные органы с просьбой найти мошенников, которые присвоили деньги и имущество его бабушки. Злоумышленники, представляясь полицейскими, заявляли, что некие мошенники хотят обмануть 82-летнюю блокадницу на деньги, и предлагали ей способы, как эти средства «спасти».