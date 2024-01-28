Мошенник с голосом бабушки выманил у 11-летней девочки 275 тысяч рублей

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В подмосковном Королеве 11-летняя школьница передала мошенникам через курьера 275 тысяч рублей, которые взяла у родителей, передает Telegram-канал SHOT. Злоумышленник в телефонном звонке представился бабушкой девочки. Согласно легенде мошенников, женщина попала в аварию и ей грозить уголовный срок.

«Следователь» в разговоре с ребенком сообщил, что для бабушки нужно собрать постельное белье, два полотенца и деньги. Школьница в панике положила в конверт 250 тысяч рублей и $287 своих родителей, после чего передала все в рюкзаке через курьера.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Виновным грозит до шести лет заключения.

Ранее в Улан-Удэ водитель такси уберегла пенсионеров от мошенников, которые добивались перевода средств. У женщины вызвало подозрение, что пожилые супруги не знают точно, куда им ехать. Из телефонного разговора она поняла, что пара на крючке у мошенников и отвезла их к отделению полиции. В МВД возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел 18 января, а наживой для мошенников могли стать 70 тысяч рублей.