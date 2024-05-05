Мощь танков и доблесть знамен: фото генеральной репетиции парада к 9 Мая

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Генеральная репетиция парада в честь победы в Великой Отечественной войне прошла на Красной площади в столице. К 79-й годовщине эпохального исторического события готовится демонстрация военной техники. По площади также прошли участники специальной военной операции, парадные расчеты войск, суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев и казаков. Военные музыканты исполнили «Прощание славянки».

Закончилась репетиция пролетом авиации. Мастерство показали «Русские Витязи» на Су-30СМ, «Стрижи» на истребителях МиГ-29, а также шесть штурмовиков Су-25, окрасившие небо в цвета российского флага.

Посмотреть праздничное шествие 9 мая смогут 6800 человек, столько мест подготовили на центральных и гостевых трибунах. Зрители увидят зенитные системы С-400, ракеты «Искандер», танки и бронемашины.

Кадры с последней репетиции — в фотогалерее NEWS.ru.

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