Генеральная репетиция парада в честь победы в Великой Отечественной войне прошла на Красной площади в столице. К 79-й годовщине эпохального исторического события готовится демонстрация военной техники. По площади также прошли участники специальной военной операции, парадные расчеты войск, суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев и казаков. Военные музыканты исполнили «Прощание славянки».
Закончилась репетиция пролетом авиации. Мастерство показали «Русские Витязи» на Су-30СМ, «Стрижи» на истребителях МиГ-29, а также шесть штурмовиков Су-25, окрасившие небо в цвета российского флага.
Посмотреть праздничное шествие 9 мая смогут 6800 человек, столько мест подготовили на центральных и гостевых трибунах. Зрители увидят зенитные системы С-400, ракеты «Искандер», танки и бронемашины.
Кадры с последней репетиции — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне