«Мосгортранс» оценил последствия переворота электробуса посреди улицы «Мосгортранс»: при ДТП с участием электробуса в Москве никто не пострадал

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В Москве при перевороте на бок электробуса на Лухмановской улице в районе дома 35 никто не пострадал, сообщила NEWS.ru пресс-служба ГУП «Мосгортранс». По ее данным, водитель транспортного средства направлялся в парк, поэтому в салоне пассажиров не было.

Сегодня около 10:35 на Лухмановской улице, в районе дома 35, произошло ДТП с участием электробуса 792-го маршрута. По предварительной информации, водитель транспортного средства следовал в парк, пассажиров в салоне не было. В результате ДТП пострадавших нет. В районе Лухмановской улицы движение рабочее, без затруднений, — подчеркнули в «Мосгортрансе».

Ранее корреспондент NEWS.ru передавал, что, предварительно, общественный транспорт врезался в столб на конечной остановке, из-за чего перевернулся и упал на асфальт боком. По словам очевидцев, звук падения электробуса был настолько громким, будто рухнул дом.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что синий электробус лежит на боку, частично закрыв пешеходный переход. Вокруг видны осколки стекла, вероятно выбитых окон транспортного средства.

В главном управлении МЧС России по Москве NEWS.ru уточнили, что электробус наехал на мачту городского освещения. По информации ведомства, водитель не пострадал.