Экс-замглавы МЧС Гурович отправится в колонию на пять лет Мосгорсуд приговорил экс-замглавы МЧС Гуровича к пяти годам колонии

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Андрей Гурович

Мосгорсуд вынес приговор экс-замглавы МЧС России Андрею Гуровичу в виде пяти лет лишения свободы, признав его виновным в превышении полномочий, повлекшем ущерб на сумму 320 млн рублей, сообщает ТАСС. Дело рассматривалось в закрытом режиме, суд огласил только резолютивную часть приговора.

Назначить Гуровичу наказание в виде пяти лет лишения свободы, — огласил приговор судья.

В ходе процесса МЧС отказалось от исковых требований к Гуровичу. Это послужило основанием для снятия судом ареста с имущества фигуранта. Оглашенный приговор пока не вступил в силу, сторона защита намерена обжаловать его.

По данным Следственного комитета, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета 969 млн рублей с целью постройки полевого госпиталя в Мурманской области, в котором предполагалось лечить пациентов с коронавирусом. Здание возвели без учета климатических условий в регионе, в результате чего его невозможно было использовать. В итоге госпиталь демонтировали, а Гуровича назначили ответственным за расходование бюджетных средств. Он не принял действенных мер, что привело к потере 320 млн рублей из бюджета Мурманской области.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест Гуровича по делу о превышении должностных полномочий в ходе строительства госпиталя. Фигурант свою вину не признал, адвокат просил заменить Гуровичу пребывание в СИЗО на домашний арест, но апелляцию отклонили.