Мосгорсуд изменил приговор «отравителю из Ямы» Мурату Сабанову Мосгорсуд добавил срок «отравителю из Ямы» Мурату Сабанову

Фото: t.me/moscowcourts

Мурат Сабанов

Мосгорсуд изменил приговор «отравителю из Ямы» Мурату Сабанову, рассказала Telegram-каналу «Правозащита» адвокат потерпевшей Людмилы Чижовой Оксана Опаренко. Сабанову добавили три месяца заключения.

В мае 2021 года Басманный суд Москвы уже приговаривал Сабанова к 16 годам колонии, но в декабре Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение. Позже суд первой инстанции присудил Сабанову 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Мосгорсуд изменил приговор, увеличив срок до 15 лет и трех месяцев.

С мая по июнь 2019 года Сабанов в районе Чистых прудов знакомился с людьми, распивающими алкогольные напитки, и предлагал им попробовать лимонад. В него он заранее подсыпал лекарственные вещества, которые приводили жертв в бессознательное состояние. После Сабанов забирал их вещи и скрывался. Всего мужчина похитил имущества на сумму более миллиона рублей. Пятерым из пострадавших причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее в Бурятии произошел тяжелый случай отравления маленького ребенка парацетамолом, пациенту срочно требуется пересадка печени. Ребенок возрастом два года и девять месяцев получил серьезную передозировку лекарственного препарата. Врачи отметили, что максимальная дозировка парацетамола составляет 140 мг на 1 кг веса ребенка. Пострадавшему в течение двух дней давали 200 мг лекарства на килограмм веса.