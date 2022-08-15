«Мосгаз» не подтвердил версию отравления газом семьи и врачей в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мосгаз» не нашёл утечку газа в пятиэтажке на проспекте 40 лет Октября, где отравилась семья из трёх человек в Москве. Специалисты проверил все квартиры, источник не был найден. сообщает Telegram-канал «112».

В настоящее время дом отключён от электричества. Скорая также опровергает отравление медиков. В больницу из квартиры были доставлены 23-летняя девушка, её мать, отцу семейства помощь оказана на месте, уточняет Telegram-канал «Baza». К моменту прибытия медиков на место происшествия у всей семья наблюдались судороги, как и у их собаки. В квартире ощущался стойкий запах газа.

Первой отравилась хозяйка квартиры, которую муж нашёл без сознания в ванной. На тот момент там работала газовая колонка. После стало плохо ему и его дочери.

На место происшествия прибыла мобильная лаборатория, в квартире взяты пробы воздуха. По предварительным данным, причиной отравления стала смесь угарного газа и паров синильной кислоты. Такая кислота может содержаться в некоторых растениях, а также выделяться при термическом тлении полимеров — например, при тлении проводки. В быту кислоту используют для травил грызунов.

На данный момент сотрудники МЧС и "Мосгаза"пытаются найти источник выделения ядовитых веществ.

Ранее сообщалось, что трое жильцов дома на проспекте 40 лет Октября и несколько врачей отравились неизвестным веществом.