Мосбиржа зафиксировала рекордную активность частных инвесторов 14 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Московской бирже 14 августа совершили более 1,5 миллиона сделок, что стало рекордным показателем активности частных инвесторов в истории торгов на этой площадке, сообщила пресс-служба торговой площадки. В тот день общий объем торгов на рынке акций составил 240 миллиардов рублей.

Причем 84% из них приходилось на физические лица. Квалифицированные инвесторы при этом обеспечили 66,5% от общего объема торгов, а вечерняя сессия составила 14,3% от общего объема сделок.

В разрезе географии торгов, большую часть общего объема сделок заняла Москва (22,5%), за ней следуют Подмосковье (12,5%) и Санкт-Петербург (5,4%). Также в топ-5 вошли Воронежская область (3,8%) и Ростовская область (2,8%).

Отмечается также, что число индивидуальных инвестиционных счетов, с которых физлица проводили сделки 14 августа, достигло 81,5 тысячи, их доля в общем объеме торгов была 5,1%.

Ранее Центробанк РФ объявил об увеличении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Регулятор подчеркнул, что соответствующие меры приняты для обеспечения ценовой стабильности на фоне усиливающейся инфляции. По состоянию на 7 августа ее показатели составляют 4,4%. Причиной является высокий внутренний спрос при стандартных возможностях производства.

При открытии торгов на МосБирже утром 15 августа стоимость доллара опускалась до 92,6 рубля. При этом курс евро падал до показателя в 103,75 рубля. Спустя 10 минут американская валюта попыталась восстановить свои позиции, поднявшись до 97,16 рубля. Евро при этом увеличился до 105,96 рубля.