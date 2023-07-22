Море в торговом центре: кадры из залитого кипятком ТЦ «Времена года»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте прорвало трубы с горячей водой, четыре человека погибли, около 70 человек получили ожоги. Сообщалось, что примерно 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка.

Telegram-канал «112» сообщил о четверых госпитализированных. РИА Новости — о трех пострадавших. По сведениям агентства, 18 человек отрезаны от выхода, но находятся «в безопасном помещении». Как рассказала одна из сотрудниц ТЦ, трубу с кипятком прорвало в магазине «Глобус Гурмэ» на производственной линии.

Кадры с места происшествия — в галерее NEWS.ru.