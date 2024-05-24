Мопс погиб во время перелета в Москву Россельхознадзор: мертвого мопса нашли в Шереметьево

Мопс погиб во время перелета в Москву, его обнаружили в Шереметьево, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора. Отмечается, что причина гибели животного, которое летело из Якутска, не установлена. С учетом представленного ветеринарного паспорта и проведенных иммунизаций, исключающих инфекционные заболевания, животное направлено на утилизацию.

4 мая 2024 года управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту Шереметьево обнаружена собака породы мопс, прибывшая из города Якутск, не подающая признаков жизни, — говорится в сообщении.

Федеральная служба обращает внимание, что в полете из-за стресса, разницы в атмосферном давлении и других отрицательных факторов у питомцев могут возникать проблемы с дыханием и терморегуляцией. Особенно это касается собак таких пород, как французские бульдоги, английские бульдоги, мопсы, пекинесы, боксеры, шарпеи, бульдоги, бордосские доги, ши-тсу и другие.

Ведомство отмечает, что при выборе контейнера или переноски для транспортировки любимца следует учесть, что для перемещения животного с укороченной мордой используются контейнеры и переноски большего размера, чем для перевозки животных других пород. Также Россельхознадзор выразил соболезнования владельцу мопса.

В апреле «Аэрофлот» сообщила, что домашние животные и птицы теперь могут путешествовать на рейсах авиакомпании с хозяевами, занимая соседнее пассажирское кресло на постоянной основе. Сервис был успешно протестирован и пользовался спросом у пассажиров во время тестового периода.