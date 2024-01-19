Момент заноса «Нивы» перед наездом на остановку в Москве показали на видео

Фото: mskagency.ru

Видео с заносом автомобиля «Нива» перед наездом на остановку общественного транспорта на юго-востоке Москвы попал на видео с камер наблюдения, которое опубликовала пресс-служба столичного дептранса. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением.

На видео видно, как машину на значительной скорости водит из стороны в сторону на проезжей части. «Нива» ехала по правой полосе. Самого момента наезда на остановку на записи нет.

ДТП случилось утром на Новочеркасском бульваре в московском районе Марьино. «Нива» влетела в остановку, на которой стояли люди, в результате пострадали пять человек, об их состоянии не уточнялось. На кадрах с места было видно, что у машины погнут бампер и разбита фара. В прокуратуре столицы отмечали, что за рулем был 22-летний молодой человек.

Ранее в Кузбассе на одном участке трассы Кемерово — Новокузнецк в течение дня произошли три аварии с участием восьми автомобилей. В местном ГИБДД сообщили, что причиной всех трех ДТП, по предварительной версии, стало несоблюдение водителями безопасной скорости движения и дистанции до впередиидущих машин. СМИ публиковали видео с места происшествия.