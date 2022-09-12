Момент взрыва на квесте в Москве попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС России

Момент взрыва и возникновение пожара на квесте в Москве попал на видео, передает Telegram-канал «112». Отмечается, что актер квеста должен был зажечь газовым баллоном лампу в клетке, где находились дети. Но в комнате загорелся пластик на потолке, который стал плавиться и капать. В результате ЧП ожоги получили шесть человек.

Мама одного из пострадавших подростков сообщила, что во время пожара ее сын получил ожог четвертой степени. Она отметила, что ему придется пройти операцию. По словам женщины, организаторы подожгли баллон с воспламеняющейся жидкостью, затем пламя разошлось по потолку, который оказался обтянут обычной пленкой. Она уточнила, что вместе с ее сыном в квесте принимали участие еще пять человек.

Правоохранительные органы в Москве возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после получения людьми ожогов во время развлекательного квеста на Новохохловской улице 11 сентября. Отмечается, что ожоги получили шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних 14 и 15 лет.