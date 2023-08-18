Момент взрыва беспилотника ВСУ в Москве попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео момента взрыва украинского беспилотника в Москве. Вспышка и звук попали на камеру одного из жильцов «Москва-Сити».

Инцидент произошел около 04:00 часов по московском времени. На кадрах с видео слышен громкий звук взрыва.

Минобороны России подтвердило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени. После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.

Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин в тот раз заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.