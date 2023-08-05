Момент возгорания Lamborghini в центре Москвы попал на видео

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Сгоревший Lamborghini в Хилковом переулке

В Сети появился момент возгорания Lamborghini в центре Москвы. По данным Telegram-канала Mash, стоимость сгоревшего дотла спорткара — порядка 50 млн рублей.

На кадрах видно, как авто останавливается на проезжей части, а из его мотора, расположенного сзади, валит огонь. Очевидец окрикнул водителя иномарки и сообщил о происходящем. Владелец авто вышел из салона, заметил огонь и достал огнетушитель. Но машину это не спасло.

В апреле автомобиль Mercedes-Benz G-класса при попытке уйти от погони полиции на трассе Красноярск — Канск задымился, сгорел на ходу и врезался в отбойник. Водитель Gelandewagen выжил в ДТП. Он был трезв, у него также были документы на внедорожник. Виновника аварии привлекли к административной ответственности.

До этого в Москве на МКАД такси протаранило остановившийся посреди шоссе автомобиль. После столкновения стоявшая на аварийке машина загорелась. На опубликованных в Сети кадрах видно, что стоявшего рядом с машиной от удара отбросило в сторону, на нем загорелась одежда. О состоянии автомобилиста не сообщается.