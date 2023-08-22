Момент уничтожения украинского беспилотника в подмосковном Красногорске попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT. По данным канала, силы ПВО поразили БПЛА в районе здания правительства Московской области.
На кадрах слышен характерный звук летящего беспилотника, затем появляется яркая вспышка и слышен взрыв, виден столб дыма.
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 августа сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов в Одинцовском городском округе.
В Минобороны РФ позже сообщили о пресечении попытки Украины провести террористические атаки БПЛА на территории РФ. Всего было уничтожено четыре дрона в Брянской и Московской областях.
Ранее сообщалось, что жилой дом в Красногорске оказался поврежден в результате атаки беспилотного аппарата, упавшего в районе Красногорского бульвара. Зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах многоэтажки. О звуке взрыва первыми сообщили жители микрорайона Павшинская пойма. При этом в аэропортах Внуково и Домодедово объявлялся режим «Ковер».