Момент уничтожения беспилотника в Подмосковье попал на видео SHOT опубликовал видео с моментом уничтожения беспилотника в Красногорске

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Момент уничтожения украинского беспилотника в подмосковном Красногорске попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT. По данным канала, силы ПВО поразили БПЛА в районе здания правительства Московской области.

На кадрах слышен характерный звук летящего беспилотника, затем появляется яркая вспышка и слышен взрыв, виден столб дыма.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 августа сообщил о двух сбитых силами ПВО ударных беспилотниках в районе Красногорска и Часцов в Одинцовском городском округе.

В Минобороны РФ позже сообщили о пресечении попытки Украины провести террористические атаки БПЛА на территории РФ. Всего было уничтожено четыре дрона в Брянской и Московской областях.

Ранее сообщалось, что жилой дом в Красногорске оказался поврежден в результате атаки беспилотного аппарата, упавшего в районе Красногорского бульвара. Зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах многоэтажки. О звуке взрыва первыми сообщили жители микрорайона Павшинская пойма. При этом в аэропортах Внуково и Домодедово объявлялся режим «Ковер».