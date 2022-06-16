Момент убийства женщиной жены любовника в Москве попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве женщина зарезала жену своего любовника около жилого дома на Херсонской улице, передает Telegram-канал 112. Пострадавшая умерла на месте от кровопотери.

39-летняя Елена Селиверстова и 42-летняя Юлия Чугунова встретились у многоэтажки, чтобы выяснить отношения. Между ними завязалась словесная перепалка. Конфликт перерос в драку, во время которой Селиверстова нанесла смертельное ножевое ранение Чугуновой. Не вызвав скорую для умирающей, женщина пошла домой, где постирала одежду с пятнами крови.

Селиверстову задержали, проводится допрос. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). В ближайшее время следователи предъявят ей обвинение.

Ранее на Алтае задержали женщину, которая сожгла любовника. Таким образом она пыталась избавиться от надоевших ей отношений.