Момент убийства девушки на юге Москвы попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Момент убийства девушки Юлии на юге Москвы попал на видео. На кадрах видно, как человек в темной одежде подходит к другому, машет руками, после чего один из них падает на землю. Затем нападавший убегает и движется в сторону остановки.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на Севастопольском проспекте в Москве накануне. В прокуратуре уточнили, что у девушки присутствуют колото-резаные ранения в области груди.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Преступника разыскивает полиция — Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники правоохранительных органов подозревают 25-летнего Шохрукбека Каримова.

Подруга убитой девушки рассказала, что расправиться с ней мог ее бывший молодой человек. По словам женщины, мужчину и погибшую сложно было назвать парой. Подруга знала о бойфренде знакомой немного: та называла его Шуриком и говорила, что спутнику около 25 лет.