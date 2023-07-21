Момент спасения человека из полыхающей квартиры в Москве попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент спасения человека из горящей квартиры в доме на Дмитровском шоссе в Москве попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Москва 24». На записи видно, как спасатель поднялся на автовышке к задыхающемуся человеку и вытащил его из окна под бурные аплодисменты людей, собравшихся у дома.

По данным источника Telegram-канала «360», в результате пожара пострадали пятеро человек. На данный момент возгорание локализовано.

Как сообщалось ранее, пожар произошел на 8-м этаже в жилом доме № 66 на Дмитровском шоссе. На видео с места событий можно увидеть, что из окон охваченной пламенем квартиры в панельном доме идет густой черный дым. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Москве в бизнес-центре на 3-й улице Ямского Поля вспыхнул пожар. Возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания. Как рассказали в МЧС, в результате происшествия пострадали двое человек, спасателям удалось спасти семерых людей.

До этого пожар произошел в жилой пятиэтажке в районе Филевский Парк на западе Москвы. По предварительным данным, у одного из жильцов взорвался телевизор, хозяин квартиры, несмотря на парализованными ноги, добрался до окна и позвал на помощь, соседи помогли ему выбраться. По словам очевидцев, огонь впоследствии распространился на несколько этажей.