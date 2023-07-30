Момент прилета БПЛА по башне «Москва-сити» попал на видео Mash: момент прилета БПЛА по башне «Москва-сити» попал в объектив регистратора

Фото: Баранов Владимир/Global Look Press

Момент прилета беспилотника по башне комплекса «Москва-сити» попал в объектив регистратора проезжающего мимо автомобиля, сообщает Telegram-канал Mash. В опубликованном каналом видео слышен звук взрыва.

При атаке пострадал десятый этаж башни IQ, повылетали стекла. Также нарушено остекление с первого по шестой этажи у соседней башни «Око». Жертв нет, — подчеркивается в сообщении канала.

Обломки беспилотника и стекла лежат около входа в здание, на месте происшествия работают экстренные службы города.

Минобороны сообщило, что Украина попыталась совершить террористическую атаку на объекты в Москве тремя беспилотными летательными аппаратами. Один дрон в результате был сбит средствами ПВО, еще два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В военном ведомстве уточнили, что беспилотные аппараты, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити».

Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали работу системы противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам в подмосковном Одинцово утром 30 июля. На кадрах видны припаркованные автомобили, затем доносятся громкие звуки взрывов.