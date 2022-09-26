Момент нападения на охранника клуба «16 тонн» попал на видео

Фото: Артём Рамазани-Зубов/NEWS.ru

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения на охранника московского клуба «16 тонн». Запись опубликовала столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

26 сентября в баре на Пресненском Валу мужчина 1964 года рождения, находясь около главного входа, выстрелил в охранника заведения, ранив его, – сообщили в надзорном ведомстве.

26 сентября подозреваемый мужчина повздорил с секьюрити клуба «16 тонн», после чего удалился. Через некоторое время он вернулся и открыл огонь. Нападавший начал стрелять по охранникам со стороны главного входа, возле лестницы, ведущей на второй этаж. Пуля задела одного из них — 27-летнего Александра Матвиенко. Очевидцы сообщают о трех выстрелах.

После выстрелов он сел за руль черного «Мерседеса» и скрылся с места происшествия. Автомобиль обнаружили в километре от места инцидента. Выяснилось, что «Мерседес» принадлежит 35-летней москвичке Дарье Водяницкой. Девушка сообщила, что за рулем иномарки был ее родственник. Позднее стало известно, что стрельбу у клуба «16 тонн» в центре Москвы открыл 58-летний Дмитрий Свиридов — отец мужа хозяйки черного «Мерседеса»