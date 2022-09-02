Момент наезда скорой помощи на школьницу в Москве попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель скорой помощи сбил десятилетнюю школьницу на пешеходном переходе в Москве, сообщает MK.RU. Момент ДТП попал на видео регистратора автомобиля, находившегося на противоположной стороне дороги. Видеофрагмент опубликован в сообществе столичных ЧП в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло 1 сентября. На видеозаписи видно, как школьница перебегает пешеходный переход с подругами. В этот момент девочку сбивает машина скорой помощи, которая едет на высокой скорости. От удара девочка отлетает на несколько метров. Ее подруги не пострадали.

После ДТП школьницу поместили в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу с травмами.

Утром 1 сентября водитель мусоровоза сбил девочек 2017 и 2019 годов рождения в Истре. ЧП произошло на улице Ленина. Одна из девочек скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями.

Позже в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что вторая девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В ведомстве пояснили, что медики оказывают несовершеннолетней всю необходимую помощь, проводится комплекс диагностических мероприятий. Данную информацию подтвердили в истринской администрации.