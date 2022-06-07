Момент наезда курьера на экс-главреда Vogue попал на видео Момент наезда курьера на экс-главреда Vogue в Москве попал на видео

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алёна Долецкая

Момент наезда курьера на электровелосипеде на бывшего главреда Vogue Алену Долецкую и ее помощника попал на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, видно, как мужчина на полной скорости сбивает на пешеходном переходе двоих человек, а затем пытается скрыться с места происшествия.

Долецкая уже прокомментировала ситуацию, рассказав, что она вместе с ассистентом переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Курьер с места происшествия скрылся, а пострадавшие сами добрались до дома и уже позже обратились за медпомощью.

У журналистки диагностировали перелом двух костей кисти руки, многочисленные ушибы и повреждение мягких тканей и гематомы. Травмы зафиксированы и у ее помощника.