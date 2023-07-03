Момент наезда грузовика на легковушку в Москве попал на видео

Фото: t.me/moscowproc

Прокуратура Москвы опубликовала видео наезда грузовика на легковой автомобиль на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Ташкентской. Камеры наружного наблюдения сняли, как грузовая машина марки ФАВ на светофоре передними колесами раздавила Hyundai.

На фото с места аварии видно, что легковушка также врезалась в бампер еще одного грузовика, из-за чего ее смяло между двумя машинами.

В результате дорожной аварии 51-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте, — говорится в сообщении.

Накануне в Челябинске маршрутка с людьми перевернулась после столкновения с КамАЗом. По данным Минздрава, пострадали девять человек, включая одного ребенка. Шесть из них госпитализированы, еще трое получили медпомощь на месте.

До этого в Москве на внешней стороне 41-го км МКАД произошло ДТП с участием легкового и двух грузовых автомобилей. Легковое авто резко остановилось посреди дороги, в него врезался шедший следом грузовик, а в последний влетела еще одна грузовая машина. О пострадавших не сообщалось.