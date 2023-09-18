Момент массового ДТП на юго-западе Москвы попал на камеру

Фото: t.me/moscowproc

Массовая авария с участием по меньшей мере четырех автомобилей произошла на юго-западе Москвы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль, двигающийся с противоположной стороны дороги, таранит поток других машин.

По предварительной информации, несколько человек пострадали. Движение в районе ДТП затруднено. На место уже прибыли оперативные службы, уточнил канал.

Ранее сообщалось об аварии в Тарбагатайском районе Бурятии, в результате которой погибли трое подростков. Автомобилем управляла девушка без водительских прав, а на пассажирском сиденье находились три ребенка. Не справившись с управлением, девушка-водитель врезалась в бетонный забор.

Также сообщалось о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля и мопеда в Тюмени. По предварительной информации, водитель большегруза не уступил дорогу мопеду, двигающемуся во встречном направлении. В результате аварии погиб один человек. Обстоятельства и точные причины аварии выясняются.