Момент гибели подростка на спарринге по боксу в Подмосковье попал на видео

Фото: Bernard Jaubert/imagebroker.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на который попал момент гибели 17-летнего подростка во время спарринга по боксу в подмосковном Видном. На кадрах видно, что молодой человек ударился спиной об ограждения и упал. Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть. Полицейские проводят проверку.

Трагедия произошла вечером 1 сентября на стадионе «Металлург» по время тренировочного поединка. Спортсмену внезапно стало плохо. Скорую помощь вызвал друг.

Ранее сообщалось, что тело молодого человека отправлено на судмедэкспертизу. По имеющимся данным, ребенок рос в полной семье и поступил в Московский университет имени Витте.

До этого в Каменске-Уральском Свердловской области после линейки 1 сентября скончался 15-летний школьник. Предположительно, он погиб из-за вдыхания газа из баллончика, который обнаружили у него в кармане. Ему стало плохо во время прогулки с друзьями. Он внезапно упал на землю, его друзья вызвали скорую помощь. Врачи не смогли спасти подростка.

Также ранее стало известно о гибели 14-летнего подростка в Нижнегорском районе Крыма. По предварительным данным, причиной стало употребление энергетического напитка.