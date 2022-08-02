Момент ДТП с бензовозом на МКАД попал на видео

Фото: Агентство «Москва»

На МКАД бензовоз попал в ДТП на юго-восточном направлении. Автодорога покрылась огнем. Представитель МЧС в разговоре с NEWS.ru сообщил, что в результате инцидента пострадали три человека. Одного из пострадавших передали наряду медиков для дальнейшего осмотра. Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.

Подразделения МЧС в данный момент работают на месте ЧП. По предварительной информации, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. В результате принятых мер в 13:26 пожар был локализован. В результате происшествия пострадали три человека, один из пострадавших был передан наряду медиков для осмотра, — заявили в МЧС.

При этом в ТАСС сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге загорелся рыболовный траулер на крупном судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи». Представители экстренных служб прибыли на место происшествия. Причины и площадь возгорания не были названы.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области в результате пожара в жилом доме погибли четыре человека, включая двух детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).