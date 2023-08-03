Момент броска гранаты в автомобиль Jaguar в «Москва-Сити» попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, как мужчина бросил учебную гранату в автомобиль Jaguar у комплекса «Москва-Сити». На кадрах показан злоумышленник с черной сумкой в синих спортивных штанах и голубой майке, стоящий у машины. Он в спешке достает боеприпас, после чего бросает его в салон дорогостоящего автомобиля и отбегает. Затем раздается взрыв.

Мужчина объявлен в розыск.

По данным Telegram-канала «112», злоумышленник бросил взрывпакет в салон «Ягуара» после конфликта с владельцем транспортного средства. Водитель не пострадал, однако в машине повыбивало стекла.

Ранее «112» писал, что нападавший был вооружен пистолетом. По данным канала, ЧП произошло в 1-м Красногвардейском проезде.

До этого на востоке Москвы под линией электропередачи обнаружили гранату РГД-5. Снаряд лежал в лесополосе недалеко от МКАД в районе Ивановское.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в центральной части Хорватии. Мужчина открыл огонь из автомата Калашникова на улице.