Молодая семья погибла при теракте в «Крокусе» SHOT: мечтавшая посетить концерт группы «Пикник» семья погибла в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодая семья из Кирова, которым друзья подарили билеты на концерт группы «Пикник», погибла при теракте в «Крокус Сити Холл», передает Telegram-канал SHOT. Пара мечтала попасть на выступление и приехала в Москву отмечать юбилей, говорится в сообщении.

Павлу на днях должно было исполниться 35 лет, он занимался сборкой мебели. Его жена Ирина увлекалась фотографией, сообщал канал. Перед началом концерта пара связалась с близкими, но вместо выступления произошла атака террористов.

Ранее издание DonDay информировало, что после теракта в «Крокус Сити Холле» перестали выходить на связь супруги из Таганрога. 44-летняя многодетная мать Виктория вместе с супругом и сыном отправилась на концерт группы «Пикник». Женщина в последний раз связывалась с близкими в момент, когда в концертном зале уже началась стрельба.

До этого двое волонтеров организации «ЛизаАлерт» из Ульяновска погибли в результате теракта в концертном зале, сообщили в отделении организации по Ульяновской области. Отмечалось, что погибших звали Олег Павловский и Татьяна Абдулова. Мужчина был связистом в отряде и старшим поисковой группы. Татьяна была поисковиком и в прошлом работала инструктором школы «ЛизаАлерт». У них остались дети.