Молодая пассажирка такси погибла в массовом ДТП 25-летняя девушка погибла в ДТП с тремя автомобилями на юго-востоке Москвы

Фото: t.me/moscowproc

На юго-востоке Москвы произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей, среди которых машина такси, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. По информации правоохранителей, жертвой аварии стала 25-летняя пассажирка такси.

Ночью в Батайском проезде водитель автомобиля «Мерседес» совершил столкновение с автомобилями такси, который от удара перевернулся, и «Мазда». В результате дорожной аварии водитель автомобиля такси госпитализирован, а его 25-летняя пассажирка скончалась на месте, — уточнили в прокуратуре.

Водитель Mercedes отказался проходить медицинское освидетельствование. Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, водителем в нетрезвом состоянии (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Автомобилисту грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого четыре человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина устроила ДТП с несколькими автомобилями. Инцидент произошел на Индустриальном проспекте. По словам очевидцев, повреждены пять машин. Судя по опубликованным фотографиям, автолюбительница врезалась в припаркованные машины. Информации о пострадавших нет. Виновница скрылась с места происшествия.