Беженка держала в рабстве белорусов: что известно о попрошайках из Балашихи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Балашихе полиция и волонтеры движения по борьбе с рабством «Альтернатива» нагрянули в квартиру пожилой гражданки Украины, где также жили порядка десяти граждан Белоруссии, которые собирали в Подмосковье милостыню. Подробности дела о «мафии нищих» в материале NEWS.ru.

«Умерла дочь. Осталось двое внучат»

В злополучную квартиру дома № 10 в микрорайоне Гагарина волонтеров и полицию привел белорус Виктор Чикунов. 64-летний мужчина просил подаяния у торгового центра «Галерея» в Подольске. Там с ним поговорила местная жительница и узнала, что стоять с протянутой рукой его заставляют. Она же и обратилась к активистам из «Альтернативы».

Поодаль от мужчины на объекте всегда есть кто-то, кто следит. За ним наблюдала женщина Ирина, которая раз в несколько часов забирала накопившуюся милостыню. На точке у ТЦ в руках у Виктора был плакат. На нем черным маркером написано: «Помогите. Умерла дочь. Осталось двое внучат-сирот». Виктор вошел в квартиру следом за волонтерами и полицейскими и рассказал, как его заставляли попрошайничать. По точкам их развозил супруг Натальи. Только двое добирались до «рабочих точек» самостоятельно. Возвращались поздно вечером и спали по несколько человек в комнате.

В квартиру нужно было приносить не только деньги, но и еду. Некоторые не любят давать попрошайкам деньги, поэтому покупают продукты. Но и есть продукты на месте Виктор не мог.

«Есть что-то в течение дня Виктор боялся, так как Наталья рассказала ему, что парня, который не донес продукты до дома, она избила скалкой и он еще долго ходил синий», — рассказали волонтеры «Альтернативы» на своем сайте.

«Челюсть доставала, очки надевала»

Сама украинка Наталья тоже просила милостыню. Не под угрозой избиения, а потому что знала, как давить на жалость. Об этом она прямо рассказала во время визита полицейских, когда ее выпустили покурить на балкон.

«Он (Виктор. — NEWS.ru) хорошо у меня зарабатывал. Шесть-семь, иногда восемь тысяч [за день]. За квартиру заплатить [надо], я их одеваю, обуваю. Я сама работала, стояла. Я челюсть доставала, очки надевала. Они же алкаши. Ребята, давайте как-то договоримся? Завтра отправлю всех домой», — предложила Наталья, чем вызвала смех у волонтеров и правоохранителей.

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По словам Натальи, в 2018 году ее депортировали из России. Также она утверждает, что у нее самой 126 приводов в полицию за попрошайничество. Как она вернулась обратно в Россию — неясно. Подтвердить свой статус беженки документами она не смогла.

Своих «сотрудников» Наталья называет «алкашами» и полагает, что те условия, в которые они попали, для них лучше, чем пьянство и бродяжничество.

Говоря о всех лишениях, Наталья подбирает эвфемизмы. Собранные за день деньги она не отбирает, а сами попрошайки «сдают их на сохранение». Паспорта своих «сотрудников» она держит в шкафу на верхней полке в красной сумке. Опять же, она их не отняла, а взяла на хранение, «потому что они их теряют».

Прибывшие в квартиру после Виктора попрошайки в растерянности сообщали, что выходят на точки добровольно — за еду и жилье.

Кадры из Белоруссии

По данным «Альтернативы», для «найма сотрудников» Наталья использует кадры из Белоруссии.

«Нашлись паспорта нескольких граждан Белоруссии, которых ей поставляли цыгане из деревни Якубовка Гомельской области», — рассказали волонтеры.

Предполагается, что злоумышленники искали людей, оказавшихся на «социальном дне», и предлагали им подработать в Москве. Люди соглашались и только на квартире в Балашихе узнавали, чем придется зарабатывать и на каких условиях.

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