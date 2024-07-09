Моди покинул Москву после двухдневного визита

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Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул Москву после двухдневного визита в Россию, сообщает РИА Новости. Перед вылетом состоялась торжественная церемония.

Индийского премьера проводили с оркестром, который сыграл гимны обеих стран. Поднявшись в самолет по трапу, Моди обернулся к собравшимся на взлетной полосе и помахал на прощание.

Ранее президент России Владимир Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония награждения состоялась 9 июля в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Глава индийского правительства удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и дружественных связей между народами двух стран. Это высший государственный орден Российской Федерации.

До этого Моди заявил, что Индия готова оказать любое содействие при урегулировании конфликта на Украине. По его словам, в ходе беседы с Путиным они также сошлись на том, что конфликт должен завершиться как можно скорее.

Кроме того, во время визита в РФ Моди успел встретиться с индийской общиной в Москве. Там он по-русски поинтересовался у присутствующих, как у них дела. Зал встретил этот жест аплодисментами.