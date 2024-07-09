Моди по-русски поприветствовал членов индийской диаспоры в Москве

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время посещения павильона «Атом» на ВДНХ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской общиной в Москве заговорил на русском языке, передает ТАСС. Он поинтересовался у присутствующих, как у них дела.

Привет, Москва! Как дела? — сказал Моди.

Отмечается, что члены индийской общины собрались у отеля The Carlton Moscow на Тверской улице, чтобы приветствовать прибывшего в столицу премьер-министра Индии. С утра к отелю начали подходить журналисты и представители диаспоры, одетые в национальные костюмы. Несмотря на большое количество людей, обстановка оставалась спокойной.

До этого Моди заявил, что Индия готова оказать любое содействие при урегулировании конфликта на Украине. По его словам, в ходе беседы стороны также сошлись на том, что конфликт должен завершиться как можно скорее.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит Моди в Москву и его встречу с Путиным огромным разочарованием. Он отметил, что политик провел переговоры с президентом РФ в день «массированного обстрела Украины».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос приезда в Россию военных курсантов из Северной Кореи касается военного ведомства. Вместе с тем он подтвердил соответствующие планы, добавив, что речь идет о развитии и углублении отношений России с одним из ближайших соседей.