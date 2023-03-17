Мобилизованный заявил на девушку, ушедшую от него вместе с деньгами за СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мобилизованный в сентябре житель подмосковного Краснознаменска написал заявление в полицию на девушку, которая не дождалась его с СВО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Она также забрала его зарплату за участие в спецоперации. Мобилизованный обвинил девушку в похищении крупной суммы денег.

По данным канала, пара была в отношениях больше года, они жили вместе. Когда молодого человека призвали, он завел отдельную карту для зарплаты и отдал своей девушке, чтобы она передала эти деньги его бабушке. Однако в марте молодой человек узнал, что девушка ушла к другому вместе с деньгами. По данным канала, за СВО мобилизованный получил 1,1 млн рублей.

Ранее молодой человек убил свою невесту в подмосковной Электростали. По данным Telegram-канала «112», девушка не отказалась от интимного предложения подруги, которая начала приставать к ее жениху и предлагала устроить «тройничок». Когда невеста не отвергла предложение, молодой человек пришел в ярость.

В Москве грузчик мясного магазина убил коллегу-продавщицу из-за того, что она отказала ему в отношениях. Днем он пригрозил девушке в магазине ножом и схватил ее за шею, а ночью подкараулил возле дома и зарезал. Ближайшие 13 лет мужчина проведет в колонии.