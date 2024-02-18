Многоэтажка загорелась в Северном Чертаново В Москве произошел пожар в жилом доме в микрорайоне Северное Чертаново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве произошел пожар в многоэтажке в микрорайоне Северное Чертаново, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. На месте работают пожарные, информация о возможных пострадавших уточняется, указали в ведомстве.

Поступило заявление о возгорании в жилом доме по адресу мкр Северное Чертаново дом 4, строение 403. Подразделение на месте, работают над ликвидацией пожара. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания уточняется, — сообщили в МЧС Москвы.

Очевидец сообщил NEWS.ru, что дым от пожара распространился на нескольких этажах. По его словам, возгорание могло произойти в одной из квартир на кухне.

Что-то произошло на кухне, пожар сильный. Пожарные уже приехали, начали тушить снаружи, чтобы огонь не перекинулся на другие балконы. Пятый, шестой и седьмые этажи тоже пострадали из-за дыма, — рассказал очевидец.

Видео с места опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно горящий балкон квартиры на третьем этаже, из которого вырываются языки пламени и поднимается густой столб дыма. По данным канала, пострадал один человек, — житель квартиры, за его жизнь борются врачи. Уточняется, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Ранее в Москве мужчина погиб в результате «тихого» пожара в доме на улице Карамзина, его личность пока не установлена. Сосед погибшего вызвал пожарных после того, как в его квартире нагрелись стены.