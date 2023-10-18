Многоэтажка вспыхнула в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в многоэтажке в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, загорелась квартира на четвертом этаже на Трехгорном валу в Пресненском районе столицы.

На месте, как пишет канал, уже работают сотрудники МЧС. Информация о площади пожара не поступала, отмечает канал, также не уточняется, есть ли в результате происшествия пострадавшие. На кадрах с места пожара видны спасательные носилки.

Ранее одноэтажный автосервис загорелся на Амурской улице в Восточном округе Москвы. Огонь уже распространился на площади 750 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Следователям предстоит выяснить. что привело к пожару.

В ночь на 17 октября сразу две квартиры загорелись в многоэтажном доме Ленинского района Екатеринбурга. По словам очевидца, сотрудники МЧС оперативно приехали на место происшествия и начали работу по ликвидации возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

До этого пожар охватил неэксплуатируемую постройку в восточной части Москвы. Площадь возгорания составила более 120 квадратных метров, никто не пострадал. По словам сотрудников МЧС, загорелись мусор и старые покрышки.