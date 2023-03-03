«Много кто с ножами ходит»: московские школьники описали стычку в туалете SHOT: одноклассница порезала школьника канцелярским ножом во время курения вейпов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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17-летняя ученица школы № 538 ударила одноклассника канцелярским ножом, когда они курили вейпы в туалете, рассказали SHOT ученики образовательного учреждения. По словам собеседников канала, в школе «много кто ходит c ножами», а до девушки периодически «докапываются» разные мальчики.

Они поругались, когда курили вейпы в мужском туалете. Она постоянно с ножом ходила. Много кто с ножами ходит у нас, — сообщает SHOT.

3 марта источник NEWS.ru сообщил, что подростка в московской школе ударила ножом ученица 10-го класса. По данным инсайдера, нападение произошло, когда подросток шел по своим делам, а десятиклассница ранила его без видимой причины, и ранение было не очень серьезным. Пресс-служба МВД России по Москве уведомила, что конфликт произошел на бытовой почве между ученицей 2006-го и учеником 2009 года рождения. Отмечалось, что 13-летний мальчик получил ранение лопатки.

По данным Telegram-канала Mash, мальчик приставал к девушке, что ей не понравилось. Тогда, как пишет канал, ученица достала перочинный нож и ударила школьника, чтобы его напугать.