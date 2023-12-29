Младенец проломил череп, выпав из б/у люльки в Москве Baza: младенец переломал теменные кости, выпав из б/у люльки в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Младенец в Москве получил перелом теменных костей, выпав из сломанной люльки, доставшейся его родителем от предыдущих хозяев, сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, малыш, которому нет еще и месяца от роду, дернул за ручку, та сломалась, и он упал с полуметровой высоты.

По данным канала, в Морозовской детской больнице врачи диагностировали у него перелом и гематому теменных костей, нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, его готовят к выписке.

Накануне стало известно, что в одном из торговых центров Екатеринбурга эскалатор зажевал ногу пятилетнего мальчика. В момент инцидента ребенок был вместе с мамой. Стопа ребенка наполовину вошла в механизм во время подъема наверх. Специалистам понадобилось около 15 минут, чтобы освободить пострадавшего. Ребенка госпитализировали с переломом стопы.

До этого прокуратура Самары начала проверку после инцидента в местном «Магните». В одном из магазинов сети мальчику расшибло губу автоматической дверью. По словам матери пострадавшего, сотрудники универсама подтвердили, что датчик не реагирует на детский рост. Ей предложили компенсировать ущерб продуктами.