Младенца с травмами обнаружили в захламленной московской квартире

Фото: t.me/mediamvd

Восьмимесячный ребенок с множественными травмами доставлен в больницу из квартиры в Таганском районе Москвы, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. В отношении матери и ее сожителя проводится проверка.

В квартире жилого дома на ул. Нижегородская обнаружен малолетний ребенок с множественными телесными повреждениями. Малолетний мальчик (восемь месяцев) госпитализирован. На причастность к совершению противоправных действий в отношении ребенка проверяются 31-летняя мать и ее сожитель, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура также изучит обстоятельства, при которых ребенок получил телесные повреждения. Не исключено возбуждение уголовного дела.

В Москве двухмесячный младенец попал в реанимацию после домашнего обрезания. Родители решили почтить традиции своих народов и нашли специалиста, который должен был сделать операцию по обрезанию крайней плоти. Они не знали этого человека и не были уверены в его профессиональных качествах, но тем не менее доверились ему. Начавшееся у младенца кровотечение при операции остановить не удалось. Тогда родители экстренно доставили ребенка в больницу, где ему сделали переливание крови и стабилизировали общее состояние.