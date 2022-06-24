МК: в ДТП с Mercedes в Москве пострадали представители «золотой молодежи» МК: в ДТП с участием Mercedes в Москве пострадали представитель «золотой молодежи» и учащаяся колледжа МИД

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия ДТП на Зубовской площади в центре Москвы

Среди пострадавших в ДТП, произошедшем в Москве на перекрестке Зубовского бульвара и Пречистенки, оказались представитель «золотой молодежи», 20-летний Давид Дон, а также учащаяся колледжа МИД РФ 18-летняя Анастасия Грива, пишет Telegram-канал «МK: срочные новости». Mercedes без номеров проехал на красный свет, после чего, уходя от столкновения с другим автомобилем, врезался в здание жилого дома и загорелся. В результате ДТП два человека погибли, еще шестеро получили серьезные травмы.

Пытаясь избежать столкновения с автомобилем такси, не справился с управлением и совершил столкновение со стеной жилого дома, после чего произошло возгорание автомобиля, — сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

По данным Telegram-канала «МK: срочные новости», в ДТП также пострадали 23-летний Анзор Кубанов, 19-летняя Вероника Наибрина и 22-летний Шамиль Хаджиев. Личность еще одного пострадавшего устанавливается.

Позже пресс-служба Минспорта Дагестана сообщила, что шестерых человек из горящего автомобиля вытащил старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев.

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