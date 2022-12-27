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MK.RU: в Балашихе найдены мертвыми двое военных из дивизии Дзержинского

MK.RU сообщает, что в подмосковной Балашихе обнаружены тела двоих военнослужащих гвардейской дивизии Дзержинского. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неизвестным веществом.

По информации издания, тела 27-летних прапорщика и сержанта находилисьв служебной квартире. СМИ сообщает, что при обыске там был найден порошок белого цвета и бутылка из-под водки.

При этом, как утверждает издание, признаков насильственной смерти не обнаружено.

19 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что в подмосковном Клине погиб военный инженер. По информации канала, его застрелил сослуживец во время ссоры. В Минобороны эту информацию не подтверждали.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что в военном лагере в Омской области скончался 34-летний военный, призванный на службу в рамках мобилизации. Как утверждают авторы канала, на теле мужчины не было найдено следов насильственных действий. Министерство обороны эту информацию тоже не комментировало.