MK.RU: убийцу сотрудницы Роспотребнадзора выгнали из дома из-за пьянства

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Рустам Батырбеков, задержанный за убийство 51-летней сотрудницы Роспотребнадзора, накануне поругался с сожительницей, у которой жил в районе Кунцево, сообщает MK.RU. Женщина была недовольна пьянством мужчины. Батырбеков ушел из дома гулять по району, увидел одинокую прохожую, дважды ударил ее по лицу, повалил на землю и задушил.

Следствие проверяет версию убийства при попытке изнасилования. Как сообщает Telegram-канал SHOT, задержанный, ранее судимый за изнасилование, эту версию отрицает. Он признался, что убил женщину, но не из желания изнасиловать, а из-за того, что та его «выбесила».

Женщина была найдена на тропинке возле жилого дома местным жителем 18 сентября. Криминалисты обнаружили на ее шее следы удушения.

На странице мужчины в соцсети «ВКонтакте» 220 друзей, из которых 211 — женщины. Он подписан на такие сообщества, как «Самые красивые мусульманки Москвы и Кавказа», «Нужен мужчина от 30», «Сексуальные дамочки».

На месте убийства уже проведена проверка показаний. Для установления всех обстоятельств преступления следователи назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. Разбирательство контролирует Кунцевская межрайонная прокуратура.