Мишустин выразил соболезнования близким и коллегам балерины Кондратьевой

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Марина Кондратьева

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования близким и коллегам умершей народной артистки СССР Марины Кондратьевой, заявление опубликовано на сайте правительства РФ. Он подчеркнул, что актриса покоряла сердца зрителей всех поколений.

Грациозная, артистичная, она умела в танце отображать характеры и сложные чувства героинь, покорила сердца зрителей всех поколений. Огромную любовь к балету она пронесла через всю жизнь, — сказано в телеграмме.

Мишустин назвал Кондратьеву легендарной балериной, замечательным педагогом, неординарным и душевно щедрым человеком. Также в качестве репетитора артистка, по его словам, передавала все тонкости профессии своим ученицам. В каждой из них балерина пыталась раскрыть индивидуальность, воспитывая тем самым новое поколение талантов.

Премьер выразил соболезнования всем близким, коллегам и поклонникам Кондратьевой, отметив, что ее яркие роли и творчество навсегда останутся в памяти людей. О смерти балерины стало известно в ночь на 8 июля.

Народная артистка СССР прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России ушла из жизни в 90 лет. Среди самых значимых работ Кондратьевой роли Музы («Паганини» в постановке Леонида Лавровского), Золушки в одноименном балете Сергея Прокофьева, Марии в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева.