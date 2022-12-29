Мишку Диксона в Московском зоопарке поздравили с Новым годом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники Московского зоопарка поздравили белого медведя Диксона с Новым годом вкусными подарками. В вольере, где обитает спасенный осенью этого года зверь, подвесили украшенную сладкими яблоками сосну, а под нее положили коробку с новогодним подарком. Видео с поздравлением медведя опубликовано в Telegram-канале зоопарка.

В коробке с подарком для Диксона зоологи подготовили мясо, рыбий жир и селедку, которую Диксон очень любит. На кадрах видно, как киперы упаковывают лакомства для мишки в коробку с нарядной оберткой и кладут ее под елку. Заинтересованный подарками медведь жует сосновые ветки, разрывает коробку с новогодним сюрпризом и лакомится рыбкой.

Сосна медведю очень понравилась — он долго и с большим интересом обнюхивал ее и пробовал на вкус, жевал иголки, говорится в сообщении.

Новогоднее дерево для мишки специально подвесили повыше, чтобы он мог тянуться к нему. Таким образом, говорят специалисты, в работу включаются мышцы, которые медведю необходимо разрабатывать для восстановления.

Сами же иголки у сосны гораздо мягче, чем, например, у елки — травмировать медведя они не могут. К тому же это естественно в природе, пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, что медведь Диксон, который сейчас находится на реабилитации в Московском зоопарке, возобновил прогулки и купание в бассейне впервые за полтора месяца. Все это время мишка был малоподвижен, поэтому новые занятия отнимают у него много сил и энергии.