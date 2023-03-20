Миронов: Объединение КПРФ и СРЗП неизбежно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил в интервью РИА Новости о том, что объединение КПРФ и СРЗП неизбежно произойдет. В то же время он отметил, что это произойдет не при текущем руководстве коммунистов, однако переговоры на эту тему регулярно проводятся.

Беседы — лицом к лицу или на расстоянии, открыто и тайно — постоянно ведутся. Вы обязательно узнаете о конкретных результатах со временем. Я действительно полагаю, что слияние нашей партии с КПРФ в историческом контексте произойдет, хотя и не при текущем руководстве коммунистов, — отметил Миронов.

Миронов подчеркнул сходство идеологических платформ партий и указал на наличие предпосылок для объединения. Также Миронов указал на то, что политическая монополия затрудняет принятие необходимых социальных решений.

Если мы не противостоим этой монополии с левой оппозицией, мы окажемся в эпоху окаменевшего КПСС. И даже сегодняшние коммунисты этого не хотят, — подытожил политик.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в партии «Справедливая Россия — За правду» и лицо, близкое к администрации президента, сообщили о намерении Захара Прилепина выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. Собеседник издания, близкий к администрации президента, уточнил, что сейчас обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании. Сам писатель на вопрос о возможности выдвижения прямо не ответил. Миронов, в свою очередь, поддержал это решение писателя, но предложил не торопить события.