Стало известно о состоянии отравившихся в Красногорске Минздрав: состояние 34 госпитализированных из-за отравления в Красногорске стабильное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В медицинских учреждениях, подведомственных Минздраву Московской области, находятся 34 пациента, получивших пищевое отравление в Красногорске, заявили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести, оно стабильное.

Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, — сказал собеседник.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Красногорске на предприятии производителя пищевых добавок «Союзснаб» произошло массовое отравление. Сообщалось, что 37 человек почувствовали недомогание после приема пищи, большинство из них были госпитализированы.

Компания «Союзснаб» является поставщиком пищевых ингредиентов. На предприятии производят в том числе ароматизаторы и комплексные пищевые добавки.

Ранее в Тамбове 25 человек отравились едой в суши-ресторане. Из них 23 человека были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что состояние заболевших удовлетворительное. В отношении владельцев кафе начато административное производство.