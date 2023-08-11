Минобороны России объяснило причины крушения БПЛА в Москве Минобороны России заявило об успешном подавлении дрона ВСУ в небе над Москвой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России пресекли попытку Украины осуществить атаку на Москву с помощью беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, украинский дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, он потерпел крушение в лесном массиве на западе российской столицы.

Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы, — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве обороны России также подчеркнули, что в результате крушения беспилотного летательного аппарата никто не пострадал. Ответственность за произошедшее возложили на Украину, назвав пролет беспилотника попыткой теракта.

Беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в районе Карамышевской набережной, заявил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была успешно ликвидирована военными. При падении обломков дрона никто из жителей и гостей российской столицы не пострадал.

Жители одного из домов на улице Народного ополчения ранее рассказали, что во время взрыва в их квартирах завибрировал пол и задрожали окна. В районе городской больницы был виден черный столб дыма. Информации о поврежденном имуществе не поступало.